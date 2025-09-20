Canada Study Permit 2025: सिर्फ 4 हफ्ते में मिलेगा रिजल्ट, इंतजार का साल खत्म

By Agnibho Bhagat
Published On: September 20, 2025
Canada Study Permit 2025

कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्र और काम के लिए जाने वाले वर्कर्स के लिए वीजा प्रोसेसिंग समय की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कनाडा की सरकारी एजेंसी IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) ने हाल ही में सितंबर 2025 के लिए स्टडी परमिट, वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी (PR) की प्रोसेसिंग टाइम पर अपडेट जारी किया है।

यह अपडेट बताते हैं कि अगर कोई भारतीय छात्र या वर्कर अभी आवेदन करता है, तो उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही, IRCC ने नए नियम भी लागू किए हैं जो स्टडी और वर्क परमिट के लिए जरूरी शर्तों को बदलते हैं।

इस अपडेट की मदद से भारत से कनाडा जाने वाले लोगों को अपने भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी। खासकर उन छात्रों और कामगारों के लिए जो नए नियमों के तहत आवेदन करने वाले हैं। IRCC की यह जानकारी हर दो महीने में अपडेट होती रहती है ताकि आवेदकों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा सके।

Canada Study Permit 2025

IRCC के सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों को स्टडी परमिट मिलने में लगभग 4 सप्ताह (लगभग एक माह) का समय लग रहा है। इससे पहले यह समय तीन सप्ताह था, पर आबादी बढ़ने और प्रक्रियाओं के कारण थोड़ी वृद्धि हुई है।

वर्क परमिट के लिए भारतीय आवेदकों को लगभग 8 सप्ताह (दो महीने) का इंतजार करना पड़ता है, जबकि इससे पहले यह लगभग 7 सप्ताह था। इसका मतलब यह हुआ कि वर्क परमिट प्रक्रिया भी थोड़ी मुढ़ गयी है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत जल्दी माना जाता है।

इस प्रोसेसिंग टाइम में आवेदन जमा करने के बाद से इसकी मंजूरी तक का औसत समय शामिल है। IRCC का लक्ष्य है कि चाहे आवेदन कनाडा के अंदर हो या बाहर, स्टडी परमिट का प्रोसेस 2 महीने के अंदर पूरा हो। वर्क परमिट के लिए बाहर से आवेदन पर 60 दिन का समय लक्ष्य है।

IRCC का स्टडी-वर्क परमिट और PR योजना

इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) कनाडा सरकार की वह एजेंसी है जो विदेशी छात्रों और वर्कर्स को अस्थायी और स्थायी निवासी बनने के लिए परमिट जारी करती है। इसका मकसद कनाडा के शिक्षा और रोजगार क्षेत्र को कुशल विदेशी प्रतिभाओं से जोड़ना है।

स्टडी परमिट के अंतर्गत छात्र कनाडा में पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही कुछ नियमों के तहत सीमित समय के लिए काम भी कर सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, छात्र सत्र के दौरान सप्ताह में 24 घंटे तक ऑफ-कैंपस काम कर सकते हैं, और व्यावसायिक अवकाशों में पूर्णकालिक काम कर सकते हैं।

वर्क परमिट दावेदारी करने वाले भारतीयों को अब कनाडा में नौकरी मिलने वाले क्षेत्र की मांग और भाषा योग्यता के अनुसार कड़े नियमों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिट (PGWP) के तहत अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में न्यूनतम दक्षता (Canadian Language Benchmark Level 5 से ऊपर) साबित करना आवश्यक हो गया है।

जो लोग कनाडा में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, वे परमानेंट रेजिडेंसी (PR) के लिए आवेदन कर सकते हैं। IRCC के अनुसार, एक्सप्रेस एंट्री जैसे प्रोग्राम के तहत भारतीय वर्कर्स को PR मिलने में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है। वहीं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के लिए यह समय 6 महीने के करीब होता है। PR का यह इंतजार टाइम भी आवेदकों के आवेदन की संख्या और नीतियों पर निर्भर करता है।

नए नियम और शर्तें जो IRCC ने लागू की हैं

1 नवंबर 2024 से, पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब उन कार्यक्रमों में पढ़ाई करनी होगी, जो कनाडा के लंबे समय से चल रहे लेबर शॉर्टेज से जुड़े हैं। इसके अलावा, विदेशी छात्रों को भाषा परीक्षा के जरिये अंग्रेजी या फ्रेंच में अच्छी पकड़ दिखानी होगी।

स्टडी परमिट आवेदन के लिए धनराशि का न्यूनतम समायोजन भी IRCC ने सितंबर 2025 से लागू किया है। नए नियमों के मुताबिक, एक व्यक्तिगत छात्र को अपनी ट्यूशन फीस और यात्रा खर्चों के अलावा लगभग 22,895 CAD (कनाडाई डॉलर) के अतिरिक्त वित्तीय प्रमाण दिखाने होते हैं। यह राशि पिछले साल की तुलना में लगभग 2,000 CAD अधिक है।

इसके अलावा, स्टडी परमिट के लिए विद्यार्थियों को अब अपने डिग्री, डिप्लोमा या साथ ही संस्थान से प्राप्त कंप्लीशन लेटर दिखाना होगा। कनाडा में प्रवेश के समय भी अब ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी हो गया है, कागज पर या सीमा पर वीजा आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाते।

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

स्टडी और वर्क परमिट के लिए आवेदन IRCC की वेबसाइट या आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, फाइनेंसियल प्रूफ, और भाषा योग्यता के प्रमाण जोड़ने होते हैं।

आवेदन के बाद, IRCC द्वारा प्रोसेसिंग टाइम का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें तय होता है कि वीजा कब तक मंजूर होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई या जॉब की शुरुआत की योजना बनाएं।

परमानेंट रेजिडेंसी (PR) के लिए आवेदन एक्सप्रेस एंट्री की श्रेणी या अन्य फेडरल/प्रांतीय प्रोग्राम के माध्यम से किया जा सकता है। PR एप्लिकेशन में अधिक समय लग सकता है, इसलिए समय रहते आवेदन शुरू करना चाहिए।

निष्कर्ष

कनाडा में भारतीयों को स्टडी और वर्क परमिट मिलने का समय अब थोड़ा बढ़ा है। IRCC ने सितंबर 2025 के अनुसार स्टडी परमिट के लिए लगभग 4 सप्ताह और वर्क परमिट के लिए लगभग 8 सप्ताह का समय बताया है। इसके साथ ही, PR मिलने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है।

नए नियमों ने छात्रों और वर्कर्स के लिए भाषा योग्यता और वित्तीय सबूत जैसे कड़े मानदंड तय किए हैं। इसलिए अगर कोई कनाडा में पढ़ाई या काम करने का सोच रहा है, तो उसे इस अपडेट के आधार पर अपने आवेदन और प्लानिंग करनी चाहिए। यह जानकारी उन्हें बेहतर तैयारी और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करेगी।

