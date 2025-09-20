Indian Motorcycles Scout Series 2025: ₹12.99 लाख से ₹16.15 लाख, प्रीमियम बाइक का फ्री में मौका

इंडियन मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी नई 2025 स्काउट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआत ₹12.99 लाख (एक्स-शोरूम) से होती है। यह नई लाइनअप ऐतिहासिक अमेरिकी क्रूजर डिजाइन के साथ आधुनिक तकनीक और परफॉर्मेंस का अनूठा मेल पेश करती है। स्काउट सीरीज में कुल आठ अलग-अलग मॉडल शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल प्रेमियों की विभिन्न पसंद और जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत में यह पहली बार इतनी व्यापक और प्रीमियम स्काउट रेंज पेश की गई है, जो खासतौर पर उन राइडर्स के लिए है जो बेहतरीन अमेरिकी इंजीनियरिंग और स्टाइल का अनुभव लेना चाहते हैं।

यह नई स्काउट सीरीज दो इंजन विकल्पों के साथ आती है: एक 999cc और एक 1250cc। सभी मॉडल्स में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जैसे कि ABS स्टैण्डर्ड के रूप में शामिल है। इसके अलावा, कुछ वेरिएंट्स में क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और मल्टीपल राइड मोड्स जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। इस नई रेंज से भारतीय बाजार में प्रीमियम क्रूजर सेगमेंट में एक नई क्रांति की उम्मीद की जा रही है।

Indian Motorcycles Scout Series 2025

इंडियन मोटरसाइकिल्स ने अपने 2025 मॉडल वर्ष की नई स्काउट लाइनअप भारत में लॉन्च की है, जिसमें कुल आठ मॉडल शामिल हैं। इनकी कीमतें ₹12.99 लाख से ₹16.15 लाख के बीच हैं। इस नई सीरीज का उद्देश्य प्रीमियम क्रूजर बाइक को भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराना है।

स्काउट सीरीज में दो प्रमुख इंजन विकल्प मिलते हैं। छोटे इंजन की बाइकें 999cc वॉटर-कूल्ड V-Twin हैं, जो 85 bhp की पावर और 87 Nm का टॉर्क देती हैं। ये मॉडल Scout Sixty नाम से जाने जाते हैं और इनमें Scout Sixty Classic, Scout Sixty Bobber, और Sport Scout Sixty शामिल हैं। दूसरी ओर, बड़ा इंजन 1250cc V-Twin है जो 105 bhp की पावर और 108 Nm का टॉर्क प्रदान करता है।

इसमें Scout Classic, Scout Bobber, Sport Scout, Super Scout और 101 Scout मॉडल आते हैं, जिनमें से 101 Scout सबसे पावरफुल और हाई-परफॉर्मेंस बाइक है।नई स्काउट सीरीज को तीन ट्रिम लेवल में पेश किया गया है। बेसिक स्तर Standard ट्रिम है, जिसमें LED हेडलाइट्स, एनालॉग क्लस्टर, और ABS शामिल हैं।

Limited ट्रिम में अतिरिक्त फीचर्स जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। टॉप मॉडल Limited+Tech में 4 इंच का TFT टचस्क्रीन, कीलेस इग्निशन, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं।

डिजाइन की बात करें तो नई स्काउट बाइकें क्लासिक अमेरिकी क्रूजर लुक के साथ आती हैं। इनकी सीट ऊंचाई कम है, जो नए राइडर्स को भी आरामदायक राइडिंग अनुभव देती है। इसके अलावा, 100 से ज्यादा आधिकारिक एक्सेसरीज़ भी उपलब्ध हैं, जिससे बाइक को पर्सनलाइज किया जा सकता है।

मॉडल और उनकी कीमतें

मॉडल का नाम कीमत (₹ लाख में) Scout Sixty Bobber 12.99 Sport Scout Sixty 13.28 Scout Sixty Limited 13.42 Scout Bobber 13.99 Scout Classic 14.02 Sport Scout 14.09 101 Scout 15.99 Super Scout 16.15

स्कीम एवं सरकारी पहल का उल्लेख

भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में इस प्रीमियम अमेरिकी ब्रांड की एंट्री को बढ़ावा देने के लिए, सरकार की कोई विशेष स्कीम सीधे लागू नहीं हुई है। हालांकि, देश में वाहन क्रय पर GST दरों में हाल ही में कटौती और फाइनेंसिंग के आसान विकल्पें ग्राहकों को फायदा पहुंचा रही हैं। साथ ही कई बैंक और NBFCs स्कूटर और बाइक के लिए आसान और किफायती लोन स्कीम प्रदान करते हैं, जिससे प्रीमियम बाइक खरीदना आम आदमी के लिए सरल हो गया है।

इंडियन मोटरसाइकिल्स के ग्राहक वित्तीय योजना के लिए बैंक लोन और ईएमआई विकल्प लेने के साथ-साथ ट्रेड-इन ऑफर और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, सेफ्टी फीचर्स, और कस्टमाइजेशन विकल्पों के चलते यह बाइक युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है।

तकनीकी व सुरक्षा फीचर

नई इंडियन स्काउट बाइकें आधुनिक तकनीक से लैस हैं। सभी मॉडल में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) मानक के रूप में है, जो ब्रेकिंग को सुरक्षित बनाता है। लिमिटेड-टेक मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और मल्टीपल राइड मोड्स (स्पोर्ट, टूर, स्टैण्डर्ड) जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं। कुछ उच्च मॉडल में 4-इंच का TFT टचस्क्रीन स्मार्ट कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नैविगेशन और बाइक हेल्थ मॉनिटरिंग भी प्रदान करता है, जो राइडर को बेहतर अनुभव देता है।

निष्कर्ष

इंडियन मोटरसाइकिल्स की नई 2025 स्काउट लाइनअप भारत में प्रीमियम क्रूजर सेगमेंट में एक नई मिसाल कायम करती है। यह किफायती कीमत पर बेहतरीन अमेरिकी डिज़ाइन, मजबूत परफॉर्मेंस और अत्याधुनिक फीचर्स के साथ उपलब्ध है। भारतीय बाइक प्रेमी अब प्रीमियम बाइकिंग का नया अनुभव आसानी से ले सकते हैं। यह लॉन्च देश में छोटे और बड़े दोनों तरह के राइडर्स के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा।